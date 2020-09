SPSK4 będzie wspierać szpital w Puławach w dobie pandemii. Jak województwo lubelskie przygotowuje się do jesiennego starcia z koronawirusem?

Szpital w Puławach został wytypowany jako jeden z dziewięciu w Polsce do leczenia pacjentów z potwierdzonym COVID-19 i chorobami współistniejącymi. Takie szpitale wielospecjalistyczne muszą zapewnić opiekę m.in. z interny, chirurgii, położnictwa, ortopedii, neurologii, kardiologii i intensywnej terapii. Przypomnijmy, że wiosną puławski szpital pełnił podobną rolę, tylko pod nazwą szpitala jednoimiennego. - Będą do nas trafiać pacjenci z potwierdzonym wynikiem koronawirusa - a nie z podejrzeniem - którzy będą wymagać także pilnej opieki innych specjalistów. Na przykład rodząca z COVID-19, zakażony pacjent z zawałem czy zakażony z pilną potrzebą operacji ortopedycznej. Dla takich osób mamy zarezerwowanych około 70 miejsc. Co ważne, będziemy dalej zapewniać opiekę i leczenie innym pacjentom bez koronawirusa - wyjaśnia Piotr Rybak, dyrektor szpitala w Puławach.

Z 13 do 32 wzrośnie także liczba mobilnych punktów do pobierania wymazów na koronawirusa. W samym Lublinie będzie ich siedem zamiast dotychczasowych dwóch. Wojewoda dodaje, że dziecięcy szpital kliniczny w Lublinie będzie odpowiednikiem szpitala wielospecjalistycznego, tylko, że przeznaczonym dla dzieci. - Oznacza to, że dla dzieci zakażonych będzie świadczyć wysokospecjalistyczne procedury. Natomiast w oddziale zakaźnym w szpitalu in. Jana Bożego będą leczone dzieci z objawami z powodu COVID-19 - precyzuje wojewoda.

Jednym z nowych elementów strategii walki z COVID-19 będzie aktywniejszy udział lekarzy rodzinnych ze względu na wzrost infekcji grypopodobnych. Jak to ma wyglądać w praktyce? - Pacjent z objawami infekcji powinien zadzwonić w pierwszej kolejności do lekarza POZ. Podczas teleporady, lekarz oceni czy potrzebna jest już hospitalizacja. Jeżeli nie, to pacjent obserwuje się w domu przez 3-5 dni. Gdy objawy nie ustąpiły albo się nasiliły, wtedy nastąpi wizyta bezpośrednia u lekarza rodzinnego, który podejmuje decyzję o ewentualnej hospitalizacji do najbliższego szpitala z poziomu pierwszego. Tam pacjent będzie oczekiwać na wyniki badania w kierunku koronawirusa. Jeśli jest niezakażony, to zostanie w tym szpitalu na dalsze leczenie. Natomiast, gdy wynik się potwierdzi, to zostanie skierowany do szpitala z oddziałem zakaźnym lub do szpitala wielospecjalistycznego - wyjaśnia Lech Sprawka.