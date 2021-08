Stare zamki na Lubelszczyźnie to niezła gratka dla turystów! Zobacz je koniecznie

NOWE Nowoczesny, specjalistyczny Mercedes do zadań specjalnych, dołączył do floty chełmskiej spółki komunalnej

Kolejny nowoczesny pojazd specjalistyczny marki Mercedes - Benz typu WUKO dołączył do floty samochodowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Nowy samochód przeznaczony będzie do czyszczenia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem kanałów sanitarnych i burzowych z możliwością odpompowania nieczystości i osadów do zbiornika za pomocą podciśnienia wytworzonego przez kompresor.