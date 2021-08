Stoi przy dworcu lokomotywa – i podziwia. Oto najpiękniejsze dworce kolejowe w woj. lubelskim. Zobacz zdjęcia Olga Ściseł

„Stoi na stacji lokomotywa”. To pierwsze słowa najpopularniejszego dzieła Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. I trudno nie zgodzić się z faktem, iż lokomotywa, stacja oraz cała infrastruktura kolejowa ma znaczenie symboliczne w naszym kraju. W XX wieku to właśnie pociąg był najważniejszym środkiem lokomocji. Ale nie tylko on doczekał się modernizacji. Nieodłącznym elementem każdej stacji kolejowej są dworce, które w wielu przypadkach swoją historię mają zapisaną na murach. W województwie lubelskim część dworców przeszła gruntowne zmiany, które od lat mogą podziwiać nie tylko „lokomotywy”, ale przede wszystkim pasażerowie. Przejrzeliśmy zbiory zdjęć opublikowane na stronie www.fotopolska.eu. Zobaczcie najpiękniejsze dworce kolejowe w regionie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.