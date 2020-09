Strach w szkołach przed COVID-19. 54 szkoły w Polsce prowadzą naukę zdalną. „Na razie na tej liście nie ma żadnej szkoły z woj. lubelskiego”

Podczas konferencji prasowej wojewoda lubelski odniósł się do tej sytuacji. - Starosta i dyrektor podjęli decyzję o odwołaniu zajęć w piątek. Może to być jednodniowy incydent. Mąż jednej z nauczycielek ma pozytywny wynik koronawirusa, w związku z czym ona została objęta kwarantanną, ale wszyscy w szkole mieli maseczki, więc ryzyko zakażenia jest niewielkie. Pozostaje jeszcze pytanie, czy ona jest w ogóle zakażona - wyjaśnia Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Do chwili obecnej w szkole nie ma żadnego przypadku COVID-19. Potwierdza to również lubelski sanepid. - Nie mamy odnotowanego żadnego zakażenia w tym środowisku szkolnym. To była autonomiczna decyzja dyrektora placówki w porozumieniu z organem założycielskim, mają do tego prawo. Do tej pory nie wpłynęły żadne oficjalne wnioski o opinie do powiatowego inspektora sanitarnego w Łukowie. Zobaczymy jak sytuacją będzie się rozwijać w kolejnych dniach - tłumaczy Magdalena Smolińska-Kornas, rzecznik lubelskiego sanepidu.

Wojewoda lubelski poinformował, że od czwartku 54 szkół w Polsce prowadzi naukę zdalną, a kilkanaście naukę w systemie mieszanym. - Na razie na tej liście nie ma żadnej szkoły z woj. lubelskiego, chociaż jestem w stu procentach przekonany, że niedługo pewnie znajdziemy się na niej. Ale im później, tym lepiej - powiedział wojewoda.