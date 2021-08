„Studio Lublin” zaprasza młodych artystów

– „Studio Lublin” to pomysł Prezesa Zarządu Radia Lublin Mariusza Deckerta. To inicjatywa, która znakomicie wpisuje się z jednej strony w szeroko pojętą misyjność Polskiego Radia, z drugiej zaś w powinności rozgłośni regionalnej. Chcemy wyciągnąć rękę do młodych twórców piosenek z regionu lubelskiego – mówi Paweł Błędowski, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Lublin oraz opiekun artystyczny Studia Lublin.

Swoje piosenki mogą zgłaszać wszyscy młodzi wykonawcy z woj. Lubelskiego bez względu na prezentowany gatunek. Ważne, aby przesłane utwory były w pełni autorskie, a ich wykonawca nie miał na koncie wydawnictwa płytowego.

Jak podkreśla Paweł Błędowski poza samą muzyką brana będzie również pod uwagę warstwa tekstowa.