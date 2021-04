Świdnicki beniaminek zakończy sezon na zapleczu PlusLigi. Zobacz zdjecia

Siatkarze Exact Systems Norwida Częstochowa zrobili więc już pierwszy krok, aby uplasować się na piątej pozycji na koniec sezonu. W pierwszym starciu o tę lokatę, pokonali bowiem na wyjeździe Avię, oddając tylko świdniczanom drugiego seta.

– Był to mecz walki. W pierwszym secie skrzydła podcięła nam trochę kontuzja Wiktora Nowaka. To przykre, że na koniec sezonu skręcił staw skokowy. To nas wybiło z rytmu – mówi Witold Chwastyniak, szkoleniowiec Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik.

– Norwid zbudował w tym czasie bezpieczną przewagę i nie byliśmy w stanie ich dogonić. W drugiej partii przejęliśmy inicjatywę, ale w trzeciej znów coś się popsuło. Mieliśmy słabe, rwane przyjęcia i było mało skutecznego grania na skrzydłach. Praktycznie nie istniała współpraca blok-obrona. Ogólnie zdecydowanie zbyt wiele było tych nieporozumień, za dużo błędów, by wygrać to spotkanie. Znów przegrywamy końcówki – dodaje trener świdnickiego beniaminka,