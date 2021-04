Świdnik nie chce być sypialnią Lublina. Świdnicka Strefa Aktywności Gospodarczej z nowym inwestorem AS

Thumbnail_DB Schenker

Strefa Aktywności Gospodarczej to ok. 200-hektarowy obszar położony między lotniskiem, torami kolejowymi oraz obwodnicą Lublina. Zgodnie z zamysłem włodarzy, lokalizacja miała przyciągać w to miejsce firmy, które chciałyby inwestować na terenie Świdnika.