Świdnik. Pijany ukradł matce samochód i bez uprawnień wybrał się na przejażdżkę

Do zdarzenia doszło we wtorek (8 lutego) w nocy. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu z terenu prywatnej posesji. Właścicielka pojazdu poinformowała, że jej syn pod wpływem alkoholu zabrał z jej torebki kluczyki do auta i odjechał w nieznanym kierunku.

Po północy mundurowi otrzymali kolejne zgłoszenie z odległej miejscowości w gminie Piaski o zakłócaniu ciszy nocnej przez nietrzeźwego mężczyznę.

- W trakcie dojazdu na miejsce interwencji funkcjonariusze zauważyli pojazd zgłoszony chwilę wcześniej jako utracony w wyniku kradzieży. W wyniku podjętej kontroli drogowej okazało się, że kierującym nissanem faktycznie jest syn zgłaszającej - poinformował komisarz Łukasz Kasperek.

Zatrzymany 25-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie oraz nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Mężczyzna spędził noc w policyjnej celi. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. Za użycie pojazdu po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń oraz kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności i zakaz kierowania pojazdami.