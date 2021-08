Święto instrumentów tradycyjnych w Lublinie. Wystartował Jarmark Jagielloński 2021. Co działo się pierwszego dnia? Zobacz fotorelację Łukasz Kaczanowski

20 sierpnia rozpoczęła się tegoroczna edycja Jarmarku Jagiellońskiego, którego tematem przewodnim są instrumenty tradycyjne. Wydarzenie to, jak w ubiegłych latach, cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców Lublina, ale i turystów z całego kraju. Jak wyglądała inauguracja święta kultury tradycyjnej? Co najbardziej wzbudziło podziw odwiedzających? Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, którą przygotował nasz fotoreporter – Łukasz Kaczanowski. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.