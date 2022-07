Ta podwyżka dotknie trzech na czterech mieszkańców Lublina. Zimą zastanowimy się dwa razy zanim odkręcimy kaloryfer „na full”

W Lublinie do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest ok. 4000 budynków. Oznacza to, że ciepła systemowego korzysta 75 proc. gospodarstw domowych. Ciepłą wodę dostarcza LPEC. A ten chce podnieść ceny dla odbiorców.

- Szacujemy, że wzrost cen za przesył będzie poniżej obecnego poziomu wskaźnika inflacji – mówi Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy LPEC. W maju inflacja wynosiła 13,9 proc., w czerwcu 15,5 proc.

O cenie ciepła decyduję dwa główne parametry. Jednym jest koszt przesyłu, drugim taryfa producenta, która jest niezależna od LPEC.