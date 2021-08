To najpiękniejsze miejsca na zaręczyny w województwie lubelskim. Sprawdź najciekawsze propozycje

NOWE EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 8.08.2021

"8.08.2021 na profilu EpiskopatNews pojawił się tweet: ""[email protected]_pl: Jezus pragnie zażyłości z nami.Przed wspólnym posiłkiem zapraszajmy Jezusa do stołu i poprośmy Go o to, aby pobłogosławił to, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Zaprośmy Go do naszego domu. Jezus będzie z nami przy stole i będziemy karmić się większą miłością. . "".