Trwa Festiwal Pierogów Świata w Lublinie. Przed Centrum Spotkania Kultur zjesz pierogi z całego globu! Zobacz zdjęcia

- Właściwe każdy ma na nie swój własny przepis, a w zależności od kraju są one inaczej przygotowywane. Nadziewane owocami, warzywami, mięsem, serem czy ziemniakami, zawijane w ciasto z różnego rodzaju mąk, również bezglutenowych, doprawiane na słodko i ostro, gotowane, smażone lub pieczone - możliwości jest właściwie nieskończona liczba – piszą organizatorzy wydarzenia.

Organizatorzy imprezy podkreślają, że na Festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. Impreza to też dobry moment, żeby odkrywać nowe smaki.

- Spróbujcie tradycyjnych, domowych polskich pierogów z sezonowymi farszami, indyjskich samos, chińskich baobao, tybetańskich momo, włoskich calzone i gruzińskich chinkali! Zapraszamy na niezwykłą, pierogową ucztę – zachęcają.

Festiwal Pierogów Świata na placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur rozpoczął się w piątek i potrwa do niedzieli 16 maja. W sobotę będzie czynny od godz. 12 do 22, w niedzielę od 12 do 18.