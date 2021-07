Turystów i plażowiczów w Krasnobrodzie nie brakuje. Trzeba jednak uważać

- To jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w regionie – mówił nam jeden z krasnobrodzkich plażowiczów. - Ludzie pływają na rowerach wodnych, łódkach, kajakach, dzieciaki kręcą się na karuzelach. Zalew wygląda na płytki i bezpieczny. Taki jednak nie jest.

Są miejsca gdzie jest naprawdę głęboko. W krasnobrodzkim zalewie czasami toną ludzie. To bardzo przykre, bolesne. Wystarczy przestrzegać kilku ważnych zasad. Warto kąpać się w miejscach do tego wyznaczonych, pod opieką ratowników. Nie należy także m.in. pod żadnym pozorem wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.

Do tragedii doszło w sobotę (17 lipca). Pomimo reanimacji kobiety, która zanadto oddaliła się od brzegu, nie udało się uratować. To pierwsza w tym roku ofiara wody w Krasnobrodzie i w całym powiecie zamojskim. My byliśmy nad krasnobrodzkim zbiornikiem dzień później. Ludzie nadal byli tam pod wielkim wrażeniem sobotniej tragedii.