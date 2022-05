Ul. Konopnicką w Lublinie kierowcy nie przejadą. Część drogi od dziś będzie zamknięta. Powód?

Utrudnienia w ruchu na lubelskich ulicach. Chodzi o ul. Konopnicką. Od 16 do 20 maja będzie zamknięty na ok. 50 metrowej długości odcinek od ul. Chopina do budynku przy ul. Konopnickiej 11.

- Utrudnienia w ruchu są spowodowane w budową przyłącza do budynku przy ul. Chopina 22 – informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy LPEC.

Ul. Konopnicka na całej swojej długości jest drogą jednokierunkową. - Dojazd do posesji ul. Konopnicka 8, 10 będzie możliwy od ul. Orlej – mówi Stępniak-Romanek.