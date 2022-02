UMCS będzie współpracował z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Dziś został podpisany list intencyjny

– W najnowszej Strategii Lublin 2030 współpraca sektorów samorządowego, biznesowego oraz edukacji to jeden z najważniejszych obszarów naszego zainteresowania, niezbędny do dynamicznego rozwoju miast akademickich – twierdzi Mariusz Sagan, dyrektor wydziału strategii i przedsiębiorczości urzędu miasta. – Fundamentem sukcesu gospodarczego są wiedza, kreatywność i kultura przedsiębiorczości, rozwijane między innymi na uczelniach czy w firmach.

Współpraca ma pomóc w promowaniu start-upów i spin-offów tworzonych przez studentów. Jednym z jej celów jest także nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami, którzy pomogą rozgościć się na lubelskim rynku gospodarczym.

Dlaczego Poznań?

– Poznański Park ma ogromne doświadczenie i wiedzę oraz struktury, a także europejski, globalny punkt widzenia. Transfer tych elementów do Lublina jest nam bardzo potrzebny. Można powiedzieć, że „sprowadzam” do Lublina z Poznania to, co Poznań ma najlepsze: Poznański Park Naukowo-Technologiczny – odpowiada prof. Ryszard Naskręcki, dyrektor Ecotech Complex UMCS, czyli Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku. W jaki sposób studenci skorzystają na nawiązanej współpracy? – Mam tu na myśli przede wszystkim wykorzystywanie pomysłów młodych ludzi oraz wsparcie, aby te pomysły potrafili komercjalizować i zarabiać na nich. Kolejne jest kształcenie w zakresie kompetencji miękkich, których coraz bardziej wymaga rynek pracy. Musimy przewidywać, co będzie potrzebne na rynku za kilka czy kilkanaście lat. Ostatni element to pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia.