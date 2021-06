Upamiętnijmy „Orlika” w Puławach

Wczoraj obchodziliśmy 75. rocznicę śmierci „Orlika”. Miejsce spoczynku jego ciała nadal jest nieznane. Dlatego tak ważne w kultywowaniu pamięci Niezłomnego są miejsca upamiętnień. Dzięki nim pamięć trwa. Ale wydaje się, że nie każdy to rozumie. Ale o tym za chwilę. Najpierw przypomnę, dlaczego o Marianie Bernaciaku pamiętać trzeba, i dlaczego na Lubelszczyźnie.

Marian Bernaciak „Orlik” urodził się w Zalesiu w powiecie ryckim. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rykach, w 1937 roku skończył gimnazjum im. A.J. Czartoryskiego w Puławach. Następnie odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Artylerii w Zambrowie, gdzie uzyskał stopień podchorążego. Przydzielono go do 2 Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie. Do chwili wybuchu wojny pracował w urzędzie pocztowym w okolicach Garwolina. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i trafił do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie dostał się do sowieckiej niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Uciekł z transportu do Kozielska, gdy pociąg minął stację Szepetówka. Warto w tym miejscu przypomnieć, że do niewoli we Włodzimierzu Wołyńskim dostał się wówczas także generał Mieczysław Smorawiński, dowódca Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie. W 1943 jego ciało zostało zidentyfikowane w toku ekshumacji prowadzonych przez Niemców i był jednym z dwóch zidentyfikowanych wówczas generałów (obok generała Bohaterewicza).