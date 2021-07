Urszula Jaros (prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki): Chcę zmienić kiepski wizerunek LOZLA na arenie krajowej

Udało się już pani wdrożyć w pracę na nowym stanowisku?

Na samym wstępie chciałam podziękować wszystkim delegatom, którzy na mnie głosowali. Wiedziałam, że wdrażanie nie będzie łatwe. Spodziewałam się wręcz, że na początku będzie trudno. Dlaczego? Do tej pory przez 26 lat pracowałam w korporacjach i zarządzałam tam w dużych oddziałach, które liczyły w makroregionie nawet po 180 osób. Teraz pracuję w organizacji non profit. Liczyłam się z tym, że na początku będę musiała nauczyć się wielu rzeczy. Wybory odbyły się 13 lipca, a mamy paraliż finansów z powodu braku wpisu do KRS-u. Po zmianach trzeba było ukonstytuować nowy zarząd i potem go zgłosić, a trafiliśmy na okres urlopowy. Z tego powodu nie wypłacamy pieniędzy, a także nie płacimy sędziom czy instytucjom. Trochę się już tego nazbierało, ale wszystko wyrównamy i uprzedzamy wszystkich, że na pewno wypłaty nastąpią, ale bez wpisu w KRS nie możemy dysponować funduszami, które są na koncie w banku.