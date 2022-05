Uwaga na kleszcze! Gdzie na Lubelszczyźnie jest ich najwięcej? Zobacz mapę kleszczy 2022 [22.05]

Mapa kleszczy 2022 przedstawia listę miejsc w których użytkownicy z Lubelszczyzny napotkali kleszcze. Dane aktualizowane są na bieżąco. Miejsca niebezpieczne pokazane są dokładnie tam, gdzie wskazała go osoba dodająca, natomiast punkty kleszczy wyświetlane są w postaci zanonimizowanej, tzn. rzeczywiste miejsce znalezienia kleszcza znajduje się w promieniu ok. 100 metrów. Miejsca niebezpieczne to tereny szczególnie lubiane przez kleszcze. Należy jednak pamiętać, że tereny teoretycznie od nich wolne nie oznaczają, że kleszcze się tam nie pojawiają. Aby sprawdzić, aktualne dane, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Co zrobić, gdy na ciele znajdziemy kleszcza?

Najważniejsze jest jak najszybsze usunięcie intruza wbitego w skórę, ponieważ im krócej kleszcz znajduje się na niej, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia groźną chorobą. Niepożądanego gościa usuwamy wyłącznie mechanicznie za pomocą wąskich szczypczyków (specjalistyczne oprzyrządowanie można kupić w aptece), którymi należy go uchwycić jak najbliżej skóry. Aby postępowanie było skuteczne, należy usuwać kleszcza ze stałą siłą wzdłuż osi wkłucia. Miejsce po usunięciu kleszcza należy przemyć środkiem odkażającym, a ręce starannie umyć. Trzeba pamiętać, że znalezionego kleszcza nie wolno smarować np. masłem, wazeliną, olejem czy lakierem do paznokci. Co prawda po niektórych tego typu zabiegach można go łatwiej usunąć, ale nie należą one do bezpiecznych. Opity krwią kleszcz wymiotuje i dopiero w tym momencie do organizmu człowieka mogą się dostać chorobotwórcze patogeny.