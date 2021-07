Uwielbiamy to miejsce! Upalny dzień w Kazimierzu Dolnym. Zobacz zdjęcia Michał Wolski

Kazimierz Dolny to jedno z najpiękniejszych miejsc w regionie. Bez względu na pogodę czy porę roku do tego miejsca przyjeżdża tłum turystów. My chętnie też tam zaglądamy. Zapraszamy do oglądania naszej galerii zdjęć. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.