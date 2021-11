W Chełmie rozpoczął działalność oddział zamiejscowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Utworzenie Oddziału Zamiejscowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji było przedmiotem środowej konferencji prasowej w Chełmie. Uczestniczyli w niej: Maciej Miłkowski wiceminister zdrowia, Roman Topór-Mądry prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji , Anna Kordecka, p.o. dyrektora Zespołu Zamiejscowego AOTMiT w Krakowie oraz Jakub Banaszek prezydent Chełma.

Czym zajmuje się AOTMiT?

- Jesteśmy agencją, która stanowi organ doradczy ministra zdrowia. Zajmujemy się przygotowaniem analiz eksperckich w szerokim zakresie technologii stosowanych później w służbie zdrowia. Zajmujemy się zarówno technologiami, które dotyczą leków, jak i świadczeń. Zajmujemy się również ich wyceną - mówił Roman Topór-Mądry, prezes AOTMiT.

- Lek oceniamy pod względem trzech kryteriów: efektywności klinicznej, efektywności ekonomicznej i wpływu na budżet. Nowy lek jest więc oceniany pod względem tego, ile daje korzyści zdrowotnych w stosunku do istniejących terapii. Musi stanowić wartość dodaną. Analizujemy również, ile ta wartość dodana będzie kosztować. Agencja ocenia to na podstawie wniosków złożonych przez producenta, kalkuluje też wpływ na budżet, czyli ile należy przygotować środków na zabezpieczenie nowej technologii. Następnie nasza rekomendacja trafia do ministra zdrowia i komisji ekonomicznej, gdzie prowadzone są negocjacje z producentem. Po negocjacjach, jeżeli są owocne i decyzji ministra lek jest wpisywany na listę refundacyjną i staje się dostępny dla pacjentów - dodał prezes Roman Topór-Mądry.