W czwartek Laura Bernat z Lublina będzie walczyła o półfinał na igrzyskach w Tokio!

Treningi pływania rozpoczęła w klubie Olimpia Lublin, pod okiem Sławomira Pliszki. W tym roku w Lublinie udało się jej zdobyć wynik, który ją zakwalifikował do udziału w igrzyskach w Tokio.

- Nie mogłam w to uwierzyć. Do dzisiaj nie mogę – mówił wówczas szczęśliwa Laura, która na lubelskim basenie pobiła rekord Polski juniorów do 16 lat i uzyskała olimpijskie minimum na dystansie 200 m stylem grzbietowym.

Laura Bernat popłynie w ostatniej czwartej serii eliminacyjnej, którą zaplanowano na 13.16 czasu polskiego.

Trzymamy mocno kciuki!