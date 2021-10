W sobotę na lubelskim niebie pojawiła się zorza polarna. Zobacz niezwykłe zdjęcia nadesłane przez naszego Czytelnika! Redakcja

W sobotę, 30 października po godzinie 19 mieszkańcy Lubelszczyzny mieli idealne warunki do podziwiania zorzy polarnej. Zjawisko to należy do rzadko występujących w naszym kraju i można je było obserwować przez zaledwie od kilku do kilkunastu minut. Aby udało się uchwycić zmiany na niebie, potrzebna była ekstremalna czujność. Dzięki uprzejmości naszego Czytelnika możemy Wam pokazać zdjęcia zorzy wykonane w okolicach Fajsławic (powiat krasnostawski). Zobacz te niezwykłe ujęcia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.