Wahadłowy rezerwowy. Komentarz Andrzeja Kwieka Andrzej Kwiek

W latach 70-tych zagrałem jeden mecz w piłkarskiej reprezentacji szkoły. W futbolu młodzieżowym obowiązywał wtedy przepis na mocy którego sprawca celowego faulu albo niesportowego zachowania opuszczał boisko na dwie minuty, a po upływie 120 sekund wracał do gry. Przyszło mi na myśl, że takie rozwiązanie można by eksperymentalnie wprowadzić do dorosłej piłki.