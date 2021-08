Walka o tytuł mistrza świata po raz pierwszy w Lublinie. Dwa dni żużlowego święta

Po czterech pierwszych rundach (dwóch w Pradze oraz dwóch we Wrocławiu), najlepsi żużlowcy na świecie przyjadą na dwa turnieje do Lublina. Z „dziką kartą” dwukrotnie wystąpi Dominik Kubera. Dla 22-letniego zawodnika Motoru będzie to pierwszy start w cyklu Grand Prix.

- To fajna okazja, żeby spróbować się z najlepszymi na świecie. Jestem bardzo zadowolony, żę będzie to na torze w Lublinie, na którym w tym sezonie dużo jeżdżę – mówi Kubera.