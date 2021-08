We wrześniu ruszą pierwsze szkolne punkty szczepień. Szkoły będą zbierać deklaracje od rodziców

Przyjęcie zastrzyku jest zależne od wieku. Najmłodszą grupą, która może bezpiecznie poddawać się szczepieniu, są dzieci od 12. roku życia. Producenci preparatów zapewniają jednak, że prowadzą badania nad możliwością podawania go osobom jeszcze młodszym. Pfeizer i Moderna przekazały, że starają się o uzyskanie pozwolenia na stosowanie szczepionek u dzieci w wieku od 6. miesiąca do 11. roku życia w nagłych przypadkach. Ma to być możliwe jeszcze we wrześniu.

– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jaki wpływ na rozwój pandemii ma właśnie szczepienie młodszych grup wiekowych. Na początku mówiło się, że dzieci nie transmitują wirusa – tłumaczy dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Późniejsze badania wykazały jednak, że mają one bardzo duży wpływ na liczbę zakażeń. Jeżeli będzie to już możliwe, powinniśmy szczepić również dzieci poniżej 12. roku życia.