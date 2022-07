Wielokulturowy Lublin. Dni pełne muzyki, tańca i poznawania się. Zobacz zdjęcia Łukasz Kaczanowski

To już 15. edycja Festiwalu Wielokulturowego w Centrum Kultury w Lublinie. Występy swoją tematyką nawiązują do korzeni kulturowych, do relacji człowieka z naturą oraz do swoistej pierwotności i instynktów. Te dźwięki poruszają nie tylko umysł, lecz również ciało.