Wierzbica. Tutaj Walentynki obchodzili i mali i duzi. Sprawdź fotorelację z przedszkola, szkoły podstawowej i domu seniora Klaudia Szynkaruk

Co łączy młodszych i starszych? Miłość do słodyczy! Podopieczni Klubu Senior + w Wierzbicy przygotowali słodki poczęstunek tak samo jak najmłodsi ze Żłobka Samorządowego. To wszystko z okazji dnia Świętego Walentego. Nie zabrakło również atrakcji w Szkole Podstawowej w Święcicy, gdzie uczniowie również podzielili się słodkimi upominkami, ale też wysłali tajemnicze kartki walentynkowe. Sprawdź jak Walentynki obchodzono w tych różnorodnych miejscach. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.