Wieś, która zniknęła jednego dnia. Znamy laureata Młodzieżowej Akademii Filmowej

– Dla nas, którzy zajmujemy się tym zawodowo, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Mówiliśmy: tak róbcie, używajcie statywów, kamera, światło, kontry, to wszystko jest – wspomina Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor Festiwalu NNW, z którego wywodzi się Młodzieżowa Akademia Filmowa. Podkreśla jednak, że wymiana umiejętności nie odbywała się tylko w jedną stronę. – Od uczestników projektu dowiadywaliśmy się, jak historię przełożyć na język młodych odbiorców. My jesteśmy już pokoleniem analogowym, myślimy poprawnie, telewizyjnie. Młodzi ludzie natomiast stosują kalki z gier komputerowych, bajek, a to jest dla nas bardzo ciekawe – dodaje.

W ramach inicjatywy cztery zespoły z lubelskich szkół tworzyły filmy pod okiem profesjonalistów. Temat był jeden: lokalna historia. Najlepiej z wykonaniem filmowej misji poradzili sobie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. Postanowili przenieść na język kina historię ludobójstwa z czasów II wojny światowej. Nakręcili film o wymordowaniu przez Niemców mieszkańców Zbędowic, wsi w powiecie puławskim. Zginęło wówczas ponad 80 osób, ocalało 8.