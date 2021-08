Wieża Trynitarska w Lublinie oficjalnie otwarta po remoncie. Można zobaczyć wystawę i wypić kawę. Zobacz

To, co powinno ucieszyć zwiedzających to kawiarenka (powstała we współpracy z ośrodkiem Dom na Podwalu), która pojawiła się na najwyższej kondygnacji. – Już działa. Każdy, kto wdrapie się na taras widokowy, może w spokoju napić się kawy i odrobinę odpocząć. Pamiętajmy, że aby dotrzeć na ten poziom trzeba pokonać 207 schodków – wylicza ks. Trzciński.

W czwartek w wieży zostaną otwarte wystawy czasowe. W Sali Białej będzie można oglądać ekspozycję „Dusza pogranicza”. Ks. Trzciński zapowiada, że to nie koniec zmian w Wieży Trynitarskiej. – Przed nami przygotowanie nowej aranżacji wnętrz wieży. Obecny wystrój został wykonany w latach siedemdziesiątych XX wieku, ale w związku z późniejszymi poprawkami zatracił w znacznym stopniu swój pierwotny charakter – mówi.