Wileńska deklaracja przeciw upiorom przeszłości

11 lipca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Oddamy tego dnia hołd tym, którzy stracili życie w falach mordów. Uczcimy także pamięć tych, których wypędzono z ich małych ojczyzn. Wspomnimy również tzw. Sprawiedliwych Ukraińców, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali swoich sąsiadów. O Wołyniu ’43 trzeba pamiętać, trzeba mówić o wzajemnych winach i błędach z okresu wojny ale także z czasów bezpośrednio ją poprzedzających. Naszym obowiązkiem jest odkrywać prawdę. Józef Łobodowski, lubelski poeta i publicysta w 1952 roku w paryskiej „Kulturze” opublikował tekst zatytułowany „Przeciw upiorom przeszłości”, w którym przedstawił swoje stanowisko w sprawie ukraińskiej. I nie bał się w nim pisać o wydarzeniach sprzed zaledwie kilku lat, o wielkich zbrodniach, o ich ofiarach, o oprawcach. Jednak pisał o nich z myślą, która przyświecała Tarasowi Szewczence, gdy pisał w „Posłowiu” do „Hajdamaków”:

„Serce boli, a opowiadać trzeba. Niechże poznają synowie, jakie błędy popełnili ich ojcowie, niechaj znowu bratają się ze swymi wrogami”. Niespełna 10 lat po krwawych wydarzeniach na Wołyniu i w Galicji, Łobodowski nawoływał do pojednania między Polakami i Ukraińcami. Dzisiaj, 78 lat od zbrodni, wiele środowisk nawołuje, by rany na nowo rozgrzebywać. Nie upamiętniać, nie czcić pamięć, by „poznali synowie, jakie błędy popełnili ich ojcowie”, ale tylko i wyłącznie wykorzystać okazję, by podsycić konflikt, uniemożliwiający jakiekolwiek porozumienie.