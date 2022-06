WITD zatrzymał przewoźnika paczek jednej z firm kurierskich i wystawił mandat na 3 tys. zł. Powód? Zbyt wiele paczek LY

Inspektorzy z WITD podczas dojazdu do punktu kontrolnego dostrzegli podejrzanie nisko zawieszony pojazd dostawczy. Zatrzymali go do kontroli - i słusznie, bo masa jego ładunku była czterokrotnie wyższa od tej maksymalnie dopuszczalnej.