Włodawa. Miał tylko zawieźć kolegów po alkohol. Sam był pod wpływem

Jak twierdzą funkcjonariusze, tłumaczył się tym, że chciał tylko podwieźć kolegów po alkohol do sklepu. Teraz kierowca będzie tłumaczyć się przed sądem za jazdę na „podwójnym gazie”.

– Przypominamy, że kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, konsekwencje finansowe i zakaz kierowania pojazdami. Kierowanie pod działaniem alkoholu to także poważne zagrożenie na drodze. Dlatego apelujemy, aby zawsze reagować widząc nietrzeźwego za kierownicą – informuje sierż. szt. Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.