Włodawa. W obawie przed badaniem trzeźwości zabarykadował się w domu

Do całej sytuacji doszło wczoraj (19 września), kiedy około godziny 10 do komendy policji wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy poruszający się pojazdem Skoda Octavia.

Funkcjonariusze zidentyfikowała pojazd na parkingu przed blokiem, a na owego kierowce trafili na jego klatce schodowej. 51-latek nie zamierzał się jednak poddać badaniu, wszedł do swojego mieszkania i zamknął drzwi.

Pomimo wielokrotnego nawoływania mundurowych do otworzenia drzwi, podejrzany odmawiał wykonania polecenia, w związku z czym funkcjonariusze podjęli decyzję o dostaniu się do środka siłą. Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy wyważyli drzwi, po wejściu policji do środka 51-letni włodawianin został zatrzymany i przetransportowany do szpitala, aby pobrać od niego próbki krwi do badań. Po wykonanych czynnościach mężczyzna został zwolniony.

Jeżeli badania potwierdzą, że mężczyzna kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, mogą mu grozić 2 lata więzienia, konsekwencje finansowe i utrata uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna był już karany za jazdę pod działaniem alkoholu, bowiem w lipcu skończył obowiązywać go półroczny zakaz prowadzenia pojazdami, który został orzeczony przez sąd za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu.