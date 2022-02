Włodawa. Zgubiłeś telefon? Znajdziesz go na komendzie dzięki pomocy 5-latka

14 lutego do włodawskiej komendy został przyniesiony kolejny znaleziony przedmiot. Tym razem był to telefon komórkowy i pieniądze. Przyniósł go rodzic 5-latka. Chłopiec zauważył leżący przedmiot na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Orzeszkowej we Włodawie.

– Apelujemy do właściciela zguby o odbiór przedmiotów, które czekają w komendzie. Natomiast niewątpliwie należy pochwalić postawę 5-latka, który od najmłodszych lat wykazuje się wzorową postawą godną naśladowania dla innych. Rodzicom natomiast należy pogratulować takiego wychowania dziecka – komentuje sierż. szt. Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Swoim zachowaniem chłopiec dał wzór do naśladowania już od najmłodszych lat.