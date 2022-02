Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Sprawdzą do jakiej pracy nadają się bezrobotni

1000 zł – tyle mogą otrzymać pracodawcy, którzy zdecydują się przystąpić do programu aktywizacji bezrobotnych i przetestują przez pięć dni potencjalnych pracowników.

Celem realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pilotażu jest zredukowanie bierności zawodowej wśród mieszkańców Lubelszczyzny.

- Jesteśmy zainteresowani tym, żeby podnosić etos i efektywność pracy. Chcemy, aby ludzie nie emigrowali, tylko znajdowali tutaj satysfakcjonujące miejsce do życia i pracy – wyjaśnia Andrzej Pruszkowski, dyrektor WUP.

Mechanizm programu działać ma w ten sposób, że osoba zainteresowana udziałem w nim, po konsultacji z doradcą zawodowym otrzymuje specjalny kupon na test zawodu.

– Z tym dokumentem zgłasza się do pracodawcy, u którego sprawdza się przez pięć dni. Po tym czasie pracodawca wie, czy dana osoba nadaje się do pracy w danym zawodzie, czy nie, z kolei poszukujący pracy dowiaduje się, czy ten zawód jest jemu dedykowany – tłumaczy Andrzej Danilkiewicz, wicedyrektor WUP ds. rynku pracy. - Po pięciu dniach takiego testu pracodawca wraca do publicznych służb zatrudnienia i zostaje mu wypłacone honorarium za przetestowanie bezrobotnego – dodaje.