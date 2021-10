Województwo lubelskie. Radna Lisowska pogroziła radnemu Litwiniukowi sądem

Zgrzyt miał miejsce podczas poniedziałkowej (25.10) sesji sejmiku województwa lubelskiego. Poszło o kilka wypowiedzi radnej Bożeny Lisowskiej na początku sesji, która odnosiła się m.in. do sytuacji finansowej przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii oraz raportu na temat stanu środowiska w regionie. W pewnym momencie radny Przemysław Litwiniuk zwrócił uwagę, by radni nie zabierali głosu w punktach, które nie są przeznaczone do ich wystąpień.

To nie spodobało się najpierw radnej Zofii Woźnicy (Koalicja Obywatelska), która stanęła w obronie Bożeny Lisowskiej. - Po to jesteśmy radnymi żeby poruszać istotne sprawy dla województwa lubelskiego – zauważyła radna Woźnica.