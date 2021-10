Wspólne ćwiczenia LITPOLUKRBRIG i 18. Dywizji Zmechanizowanej. Wojskowi doskonalili m.in. swoje umiejętności taktyczne. Zobacz zdjęcia

Działania szkoleniowe (m.in. ukierunkowane na wspieranie reformy sił zbrojnych Ukrainy) są jednym z głównych zadań Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Jej oficerowie organizują różnego rodzaju szkolenia poza granicami Polski.

– Szkolenia w samej brygadzie do tej pory opierały się na wewnętrznym systemie treningów i warsztatów. Niedawno brygada została podporządkowana szkoleniowo do formowanej na wschodzie Polski 18. Dywizji Zmechanizowanej, co stworzyło możliwości do wspólnego działania. – Wiele nas łączy – podkreśla kierownik ćwiczenia, gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.