Wycieczki rowerowe w woj. lubelskim. Gdzie w weekend 30 - 31 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Zastanawiasz się nad pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. lubelskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. lubelskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. lubelskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. lubelskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubelskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w woj. lubelskim ma być od 7°C do 20°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Nad stawy i do Pałacu Początek trasy: Krasnobród

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 152 m

Suma zjazdów: 162 m Trasę dla rowerzystów poleca Stokrotka21

Trasa prowadzi bitą droga do Rudy Różanieckiej. Tam znajduje się kilka stawów hodowlanych. Na kilku z nich za odpłatnością można łowić ryby. Można też kupić rybę złowioną. Dominuje tam bardzo smaczny, bez bez zbędnych zapachów karp. Dalej krętą, asfaltową drogą, obok nieczynnych kamieniołomów i rezerwatu Bukowy Las do Młynków z czynnym, kiedyś wodnym, dzisiaj elektrycznym młynem zbożowym. kręta ścieżka szlaku żółtego doprowadzi nas do Narola. Robimy objazd miasta i boczną drogą dojeżdżamy do Pałacu Łosiów. Kontynuując jazdę przez Narol Wieś, następnie wieś Paary wracamy do Suśca.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 7 Łosiowym Szlakiem Początek trasy: Krasnobród

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,9 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 397 m

Suma zjazdów: 359 m Trasę dla rowerzystów poleca RowerempoRoztoczu

Łosiowy Szlak, Trasa Nr 7, Gmina Susiec.

Długość trasy – ok. 37 km, nawierzchnia: asfalt – 14 km, szuter – 4,5 km, droga gruntowa – 17 km, droga piaszczysta – 1,5 km, stopień trudności – trasa trudna. Zalecany typ roweru – górski. Znakowanie: znaki niebieskie rowerowego Szlaku Łosiów. Na trasie można zobaczyć: cmentarz wojskowy z 1939 r., drewnianą cerkiew w Łosińcu, modrzewiowy kościół i cmentarz wojenny w Tomaszowie Lub., stadninę Rogowe Kopce w Rabinówce.

0,0 km – z parku przy stacji PKP Susiec wjeżdżamy wąską drogą do lasu, razem z trzema pieszymi szlakami: czarnym, zielonym i niebieskim. Przecinamy tory kolejowe. Stąd drogą gruntową, odcinkami piaszczystą docieramy do Wólki Łosinieckiej, gdzie pojawia się droga asfaltowa.

4,0 km – w Wólce Łosinieckiej jedziemy na wprost, przez rzekę i wyjeżdżamy na szosę obok cmentarza wojennego z 1939 r. w miejscowości Łosiniec.

6,0 km – w centrum wsi, za drewnianym kościołem (dawną cerkwią) skręcamy w lewo i szeroką, gruntową drogą wspinamy się na wzniesienie. Nawierzchnia jest utwardzona, lecz uwaga bo po deszczu staje się błotnista. Na wzniesieniu stoi krzyż z 2009 r. Z tyłu rozpościera się panorama południowej krawędzi Roztocza.

9,3 km – dojeżdżamy do wsi Pasieki, gdzie skręcamy w prawo, by po 1,5 km jazdy szosą odbić w lewo. Jedziemy wąską gruntową drogą przez atrakcyjny teren wzdłuż parowu, w którym sezonowo pojawia się strumień wody. Niebieski szlak wije się po mieszanym lesie. W obniżeniu na łące znowu pojawia się sezonowa rzeczka. Przejeżdżamy przez nią, po czym wspinamy się na wzniesienie, by zjechać na polanę „Siwa Dolina”. Niestety istniejącej tam karczmy o tej nazwie już nie ma.

16,0 km – z polany czarnym szlakiem możemy udać się do centrum Tomaszowa Lubelskiego, gdzie warto zwiedzić m.in. zabytkowy kościół modrzewiowy z XVIII w., cerkiew oraz Czajnię - zabytkowy drewniany obiekt.

17,5 km – z centrum Tomaszowa Lub. udajemy się bocznymi ulicami na południowy zachód, do Rabinówki. Pod koniec zabudowań skręcamy w lewo, do stadniny Rogowe Kopce. Stąd udajemy się przez pole i las do Podlesiny.

25,3 km – za kościołem w Podlesinie skręcamy w prawo i szutrową drogą wg oznaczeń szlaku Green Velo udajemy się do Maził.

27,6 km – na przejeździe kolejowym w Maziłach odnajdujemy niebieski szlak rowerowy, którym przez tory kierujemy się do lasu. Po 1 km droga, początkowo gruntowa, zmienia się w szutrową.

33,8 km – wyjeżdżamy na asfaltową szosę i skręcamy w lewo. Po 200 m skręcamy znów w lewo, do Rybnicy. Stamtąd przez rzekę powracamy na asfaltową szosę, którą obok stacji MOR Green Velo, docieramy do Suśca.

37 km – stacja PKP Susiec

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rogi - Stryków - Stare Skoszewy - Moskwa - Grabina - Kalonka - Rogi Początek trasy: Radzyń Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 977 m

Suma zjazdów: 984 m Trasę dla rowerzystów poleca Gordi2008 Trasa bardzo malownicza i lekka, w sam raz na spokojną niedzielę. Biegnie z osiedla Rogi przez miejscowości z ładnymi widokami oraz luksusowymi rezydencjami.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Radzyniu Podlaskim

🚲 Trasa rowerowa: Krasnobród- Majdan Wielki i Mały - Szur - Krasnobród Początek trasy: Krasnobród

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,67 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 247 m

Suma zjazdów: 236 m Rowerzystom trasę poleca Pawba

Fajna malownicza trasa rowerowa średnio trudna z powodu konieczności jazdy okresowo po piaszczystych jakże charakterystycznych dla Roztocza drogach między polami lub przez lasy . Naszą wyprawę rozpoczynamy przy pięknej starej kapliczce na wodzie w Krasnobrodzie Podklasztorze stąd jedziemy drogą asfaltową w kierunku Majdanu Wielkiego i Majdanu Małego. Mijamy malowniczo położone przy drodze obie miejscowości . W Majdanie Małym pięknie położonej – „zagubionej na końcu świata „ miejscowości droga asfaltowa kończy się przy sklepie GS i rozwidla się na dwie drogi gruntowe, my skręcamy w lewo na drogę gruntowa i jedziemy w kierunku lasu . Następnie drogą gruntowo – piaszczystą jedziemy chwilkę przez las i wyjeżdżamy z lasu na malownicze pola . Można podziwiać malownicze łąki, otacza nas cisza i słychać tylko szum traw i śpiewy ptaków, wokół nie widać już śladów człowieka -czuć samotność . Jadąc patrzmy na drogę na której możemy zobaczyć wygrzewające się w słońcu węże. Jedziemy dalej drogą gruntową przez pola kierując się na widoczną w oddali ścianę lasu, dojeżdżamy do niego i tak jak prowadzi droga gruntowa jedziemy przez las dojeżdżając do drogi asfaltowej Krasnobród – Tomaszów Lubelski tutaj skręcamy w prawo w kierunku Krasnobrodu i drogą asfaltową jedziemy ok. 1- 1,5 km dojeżdżając do leśniczówki Figarnia tutaj z asfaltu skręcamy w lewo i po przejechaniu ok. 200m skręcamy w leśną drogę gruntową w prawo wjeżdżając w piękny stary ciemny iglasty las przez który jedziemy utwardzoną gruntową drogą. Otacza nas leśna cisza , słychać tylko śpiew ptaków i szum starego ciemnego lasu , czuć aurę tajemniczości starego drzewostanu . Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg leśnych na których pojawia się idący od prawej szlak pieszy i my skręcamy właśnie w prawo w piaszczystą drogę leśną idącą pod górę. Tutaj trudno się jedzie więc podprowadzamy rower na górę , na górze wyjeżdżamy z lasy na skraj malowniczo położonej w środku lasu małej wsi Szur. Jedziemy piaszczystą drogą przez wieś podziwiając stare drewniane zabudowania charakterystyczne dla Roztocza, na środku wsi mijamy ogromne stare drzewo na którym wisi piękna drewniana bogato rzeźbiona kapliczka. Jadąc dalej dojeżdżamy do położonej na skraju wsi malowniczej i tajemniczej galerii strachów na wróble. Po oglądnięciu poprzyczepianych do płotów strachów opuszczamy wieś Szur drogą gruntową , która znowu prowadzi nas przez malowniczy las w którym słychać tylko szumiący las i śpiewające ptaki. Jedziemy drogą do Krasnobrodu. Po kilku kilometrach dojeżdżamy do rozwidlenia dróg na którym żegna nas piękna przydrożna kapliczka w kształcie krzyża oraz przyczepiony do drzewa strach na wróble, my skręcamy w prawo i jedziemy dalej, dojeżdżamy do Krasnobrodu, droga gruntowa przechodzi asfalt i po przejechaniu ok. 0,5 km asfaltem skręcamy w lewo w ulicę Modżewiową, która wiedzie nas przez las do asfaltowej drogi na której skręcamy w prawo w kierunku Krasnobrodu , po wjechaniu na małą górkę jesteśmy już w Krasnobrodzie , jedziemy dalej tak jak prowadzi droga asfaltowa i po chwili widzimy drogowskaz w lewo w kierunku na zalew, jedziemy w tę stronę i dojeżdżamy do zalewu wokół którego prowadzi ścieżka pieszo – rowerowa . Po przeciwnej stronie zalewu na wzniesieniu widzimy wieże widokową do której się kierujemy. Po dojechaniu na parking pod wieżą kończy się nasza wycieczka , możemy teraz wejść na wieżę widokową i podziwiać piękną panoramę na malownicze tereny Roztocza i położony w dole Krasnobród.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Malownicza Gmina Strzyżewice Początek trasy: Bełżyce

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 736 m

Suma zjazdów: 731 m Koookkko poleca tę trasę rowerzystom Trasa prowadząca, po najbardziej malowniczych terenach Gminy Strzyżewice. Biegnie głównie po drogach gruntowych, polnych, szutrowych, leśnych z bardzo krótkimi odcinkami asfaltowymi. Z możliwością mnóstwa modyfikacji. Idealna na niedzielne popołudniowe wypady rodzinne oraz z przyjaciółmi. Dostarcza wiele radości z jazdy. Odcinki zarówno łatwe jak i bardziej wymagające.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Bełżycach

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 3 Na Czartowe Pole Początek trasy: Krasnobród

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,34 km

Czas trwania wyprawy: 98 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 053 m

Suma zjazdów: 1 049 m Rowerzystom trasę poleca RowerempoRoztoczu

NA CZARTOWE POLE, Trasa Nr 3, Gmina Susiec.

Długość trasy – ok. 34 km, nawierzchnia: asfalt – 28 km, szuter – 1 km, droga gruntowa – 4,5 km, droga piaszczysta – 0,5 km, Stopień trudności – trudny, zalecany typ roweru – górski. Na trasie można zobaczyć: cmentarz wojenny z 1939 r. oraz drewniany kościół (dawną cerkiew) w Łosińcu, zabytkowy młyn wodny w Ciotuszy Nowej, zalew i zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim, wodospady na rz. Sopot w Nowinach i w rezerwacie Czartowe Pole, kamieniołom w Nowinach, cmentarz wojenny w Błudku, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

0,0 km – z Suśca wyjeżdżamy w kierunku Tomaszowa Lub.

1,0 km – odbijamy z szosy w prawo, do Rybnicy, następnie przejeżdżamy przez most na Potoku Łosinieckim, by po 1,5 km opuścić tę miejscowość, powracając na główną szosę. Jedziemy dalej szlakiem Green Velo przez Wólkę Łosiniecką do Łosińca.

6,6 km – w Łosińcu możemy zwiedzić cmentarz wojenny z 1939 r. oraz podjechać w prawo, do drewnianego kościoła (dawnej cerkwi z 1797 r.). Wracając, koło w/w cmentarza kierujemy się szosą na wprost, tj. na północ, do miejscowości Zawadki, następnie na zachód przez Kunki do Ciotuszy Nowej.

15,1 km – docieramy do zachodniego krańca Ciotuszy Nowej, gdzie przy kościele i zabytkowym młynie pojawia się niebieski szlak rowerowy łączący Majdan Sopocki Pierwszy z Krasnobrodem. Tu skręcamy na południe, wspinamy się pod górę, by po 300 m, odbić w prawo, w gruntową, polną drogę prowadzącą na szczyt, a następnie w dół do lasu. Ten krótki odcinek gruntowej drogi po deszczu staje się błotnisty. Podążamy gruntową drogą, obok przysiółka Kędrawka, wzdłuż głęboko wciętej doliny Sopotu. Dalej po betonowych płytach jedziemy do Majdanu Sopockiego I.

(Uwaga! niebieski szlak rowerowy z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sopockiego Pierwszego w ostatnim czasie zmienił swój bieg. Można więc alternatywnie przybyć ten odcinek inną drogą, kierując się jego znakami).

18,6 km – udajemy się przez most na zalewie do Majdanu Sopockiego II, następnie koło kościoła i przez las zielonym Szlakiem Rowerowym Ziemi Józefowskiej do Nowin. Na rzece Sopot można zobaczyć tu charakterystyczne, roztoczańskie wodospady. Trzymając się nadal zielonego szlaku, docieramy do rezerwatu Czartowe Pole, przy którym usytuowana jest stacja MOR Green Velo.

24,0 km – z parkingu przy Czartowym Polu udajemy się szosą na wschód. Jedziemy ok. 8 km najpierw przez las, następnie przez Oseredek, mijając Muzeum Pożarnictwa do Suśca.

34 km – stacja PKP w Suścu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa po Gminie Susiec Początek trasy: Krasnobród

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 299 m Rowerzystom trasę poleca Stokrotka21

Trasa "Po gminie Susie" ma długość ok. 58,8 km. Przebiega po urozmaiconym terenie tej gminy , wzdłuż dróg, rzek, przez wsie, pola i lasy.

W przeważającej części (ok. 46,2 km) biegnie drogami asfaltowymi. Jednak aby dotrzeć do ciekawych miejsc, zawiera odcinki gruntowe (często piaszczyste z krótkimi odcinkami o podłożu z domieszką gliny o łącznej długości 12,6 km ) pomiędzy następującymi miejscowościami lub miejscami: Kocudza-Maziły - 2,5 km,

Ciotusza Nowa-Łuszczacz przez las - 1,5 km,

Róża-Ciotusza Nowa - 3 km,

Ciotusza Nowa-Majdan Sopocki Pierwszy - 2 km

Nowiny- rezerwat Czartowe Pole przez las i koło rzeki Sopot - 0,6 km,

Padurki Polskie (leżące na trasie Błudek-Borowe Młyny) - piąty kilometr na trasie Borowe Młyny-Susiec - droga częściowo szutrowa a w części gruntowa-piaskowa- łącznie 3 km. Alternatywą tego skrótu jest przejazd pełnego odcinka Błudek-Borowe Młyny-Susiec.

Najbardziej odpowiednim rowerem jest rower Górski. Ze względu na występujące gruntowo-piaszczyste odcinki dróg, oraz różnicę poziomów sięgającą 170 m - trasa jest średnio-trudna.

Wyjeżdżając spod stacji PKP w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara najciekawszymi obiektami lub miejscami na trasie są kolejno:

młyn w Rybnicy Leśnej, rezerwat Nad Tanwią (Szumy), Ośr. Wyp. Strażnica Carska, widok z miejscowości Kocudza na rezerwat Bukowy Las, drewniany kościół w Łosińcu (dawna cerkiew), cmentarz wojenny w Łosińcu, pomnik J. Piłsudskiego w Zawadkach, można wspiąć się na wzniesienie Wapielnia (1,5 km od Łuszczacza), pomnik w Róży z 1943 r., zabytkowy młyn w Ciotuszy Nowej i budynek byłej gorzelni, zapora i pozostałości po młynie w Zubach (Majdan Sopocki Pierwszy), kąpielisko w Majdanie Sopockim Drugim, zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim Drugim (była cerkiew), torfowiskowy rezerwat Nowiny, rezerwat Czartowe Pole, kamieniołom w Nowinach z platformą widokową, miejsce po obozie zagłady w Błudku, zabytkowy kościół w Suścu, w odległości 800m od Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w kierunku na północ na wzniesieniu usytuowana jest wieża widokowa, stąd już tylko 1 km do miejsca startu - stacji PKP w Suścu.

Uwaga!

Dla osób, którym taki dystans sprawia trudność, istnieje możliwość skrócenia trasy pomijając odcinek z Ciotuszy Nowej do Łuszczacza i Róży, bądź zastąpić odcinek wiodący od rezerwatu Czartowego Pola w kierunku do Borowych Młynów, jadąc zgodnie ze szlakiem "Green Velo" obok Kamieniołomów w Nowinach bezpośrednio do Oseredka i Suśca.

Życzę udanej wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krasnobród - Komarów - Zamość - Krasnobród Początek trasy: Krasnobród

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 105,41 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 815 m

Suma zjazdów: 814 m Erytryn poleca tę trasę rowerzystom Trasa: Krasnobród - Suchowola - Majdan Ruszowski - Janówka - Komarów - Łabuńki - Zamość - Mokre - Szewnia - Krasnobród

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Leśne klimaty Początek trasy: Biała Podlaska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,08 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 609 m

Suma zjazdów: 629 m Rowerzystom trasę poleca Sowa.jakub1 Fajna trasa na popołudniową krótką przejażdżkę. Fragment t biegnie żółtym szlakiem rowerowym z Czosnówki do Krasówki przez leśnictwo Rudka. Na trasie przejeżdżamy mostem śródleśną rzeczkę - Rudkę.

Dziś pogoda była super, słonecznie, choć trochę wietrznie. W lesie jednak nie odczuwało się tego wiatru. Przyroda powoli budzi się do życia, w końcu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Białej Podlaskiej

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina Początek trasy: Stoczek Łukowski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m Nasiol23 poleca tę trasę

Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Lubelskie trasy rowerowe: Odkryj uroki przyrody i historii

Lubelskie to prawdziwy raj dla miłośników rowerowych wycieczek. Rozległe lasy, malownicze łąki oraz fascynujące lessowe wąwozy tworzą doskonałe warunki dla przyjemnych i atrakcyjnych tras rowerowych. Nadbużański Szlak Rowerowy, o długości 256 km, wiedzie od Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa. Wyprawa szlakiem oznakowanym kolorem czerwonym, to magiczne doświadczenie, prowadzące przez wschodnią część województwa lubelskiego w sąsiedztwie rzeki Bug. Kolejnym interesującym szlakiem jest trasa Kazimierz Dolny – Lublin o długości 67 km. Zachwyci różnorodnością krajobrazów i bogatą historią regionu. Jeśli zależy Ci na zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, nie może zabraknąć szlaku Kazimierz Dolny - Kraśnik. Nie zwlekaj! Skorzystaj z bogactwa tras rowerowych w Lubelskim i ciesz się aktywnym wypoczynkiem, odkrywając piękno przyrody i historii tego niezwykłego regionu.