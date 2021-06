Wygrana będzie mieć żółto-niebieski kolor, czyli Szwecja kontra Ukraina

Faworytem meczu wydają się Szwedzi, których zapamiętaliśmy głównie dzięki grupowej wygranej 3:2 z Polską, a także za sprawą bezbramkowego remisu z Hiszpanami. - Mieliśmy sześć dni na regenerację po ostatnim spotkaniu i każdy z zawodników jest wypoczęty. Na Ukrainie mieszka 50 milionów ludzi i jest tam wielu dobrych piłkarzy, a większość z nich jest dobrze wyszkolona technicznie. Na tym etapie nie ma już słabych drużyn, więc zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudna przeprawa. Byłoby dziwnie, gdyby w fazie pucharowej było inaczej - tłumaczył na przedmeczowej konferencji selekcjoner Janne Andersson.

Co ciekawe, w ramach integracji przed wtorkowym spotkaniem, reprezentanci Szwecji wybrali się do parku rozrywki w Goeteborgu, gdzie skorzystali z jednej z najnowocześniejszych kolejek górskich na świecie, która pędzi z prędkością do 100 km/h. - Dla piłkarzy był to świetny trening przed meczem z Ukrainą, do której po Euro 2012 mamy bardzo duży respekt. Nie ulega wątpliwości, że najbliższe spotkanie będzie jak jazda rollercoasterem - wyznał kierownik reprezentacji Stefan Pettersson.