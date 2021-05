Wyścig rozpocznie się w Lublinie. Znamy szczegóły trasy 78. Tour de Pologne

Największą zmianą w tym roku jest właśnie trasa. Duża część wyścigu odbędzie się we wschodniej części kraju. - Postanowiliśmy pokazać piękne zakątki Polski. Każdy etap jest ciekawy – chwali trasę touru Czesław Lang.

78. edycja ponownie będzie liczyć siedem etapów. Wszystko rozpocznie się 9 sierpnia w Lublinie, natomiast zakończy 15 sierpnia na krakowskich Błoniach.

Uroczysty start TdP, który od kilkunastu lat należy do najważniejszy wyścigów w kolarstwie szosowym nastąpi na placu Zamkowym. Kolarze będą mieli do pokonania 216 km, z licznymi podjazdami z metą w Chełmie. – To będzie piękny etap terenami Roztocza, a z finiszem na kostce w Chełmie – mówi Lang.

Następnego dnia kolarze zameldują się w Zamościu skąd wyruszą do Przemyśla. Drugi etap będzie liczył 201 km. Po drodze zawodnicy będą mieli m.in. dwie premie lotne – w Krasnobrodzie i w Józefowie. - Ten etap prawdopodobnie ustawi klasyfikację generalną, ale jeszcze nie przesądzi o losach wyścigu – uważa Czesław Lang.