Wyśpiewaj marzenia i wygraj

- Nasz konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat z naszego województwa. Zapraszamy do udziału wszystkich młodych artystów, którzy już rozpoczęli swoją muzyczną drogę oraz tych, którzy przygodę z muzyką chcą dopiero zacząć - nasz konkurs może być Waszym pierwszym krokiem do kariery! Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych. – piszą organizatorzy.

Dzięki hybrydowej formule I etap odbędzie się online, aby każdy chętny mógł bez problemu do niego przystąpić. A jak wziąć udział w konkursie?

Przede wszystkim należy wybrać piosenkę, w której dobrze się czujemy. Może to być utwór ulubionego artysty lub własna twórczość. Bardzo ważne jest to, by piosenka miała polski tekst i nie trwała dłużej niż 4 minuty.

Gdy już dokonamy wyboru przystępujemy do nagrania wideo ze statycznego ujęcia tak aby było widać sylwetkę śpiewającego. Nagrany film zamieszczamy na YouTube z opisem wg. wzoru: Imię i Nazwisko Uczestnika, Wiek, Tytuł Piosenki, oraz dopisek: Konkurs Wokalny CSK ,,Śpiewamy Marzenia'' 2021.