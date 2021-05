Wyższe przychody, ale niższe zyski. Grupa Azoty „Puławy” podsumowała pierwszy kwartał

Ponad 1,01 mld zł wyniosły przychody puławskich Azotów na poziomie skonsolidowanym w pierwszym kwartale 2021 r. Oznacza to wzrost o 58,1 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. Mimo kolejnej fali pandemii koronawirusa, firma funkcjonowała bez zakłóceń.

- Pierwszy kwartał 2021 r. nie był łatwy dla Grupy Azoty „Puławy”. Mimo że odnotowaliśmy znaczące wzrosty przychodów właściwie we wszystkich segmentach produkcji, to o ostatecznym wyniku grupy kapitałowej przesądziły drastycznie rosnące ceny surowców. Z jednej strony, kontraktowane umowy handlowe, charakteryzują się ponad miesięcznym okresem inercji, przez co z opóźnieniem odzwierciedlają dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku surowców. Z drugiej strony, na rynku obserwujemy już pewną stabilizację, a wysoki popyt oraz rosnące ceny naszych produktów pozwalają z optymizmem patrzeć na funkcjonowanie spółki w kolejnych miesiącach - mówi Tomasz Hryniewicz, prezes Grupy Azoty „Puławy”.