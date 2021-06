Żagiel DOM wyznacza nowe standardy

Jeden z czołowych lubelskich deweloperów, Żagiel Dom, rozpoczął współpracę z firmą Domatiq, wywodzącym się z Lublina producentem autorskiego systemu Smart Home do zarządzania obiektami mieszkalnymi. W ramach współpracy Domatiq będzie zaopatrywał wszystkie inwestycje mieszkaniowe, realizowane przez Żagiel Dom, w zaawansowany system automatyki pozwalający na sterowanie najważniejszymi funkcjami domu z dowolnego miejsca na świecie, programowanie scen oraz automatyzację dowolnych procesów zachodzących w mieszkaniu.

Jak podkreśla prezes Żagiel Dom, Tomasz Krochmalski – „Zawsze traktowaliśmy jakość naszych inwestycji w sposób bezkompromisowy, dbając o to, aby nasi klienci mogli cieszyć się komfortem i spokojem przez długie lata. Dziś robimy jeszcze jeden krok naprzód. Technologia coraz silniej wnika do wszystkich sfer naszego życia, w tym także do budownictwa. Dlatego postanowiliśmy, że wszystkie nasze inwestycje będą wyjątkowe również pod tym względem – wprowadzamy system Smart Home, jako standard, we wszystkich naszych obiektach, bez względu na ich wielkość i lokalizację. Dzięki temu, wszyscy nasi lokatorzy zyskają dostęp do rozwiązań, znanych dotychczas głównie z jednorodzinnych obiektów rezydencyjnych.”