Zagrają „Dla serduszka Antosia” w Cafe Lulu w Lublinie

Antoś, jak możemy przeczytać na portalu siepomaga.pl, walczy z Zespołem Ebsteina - wrodzoną, przewodozależną, siniczą wadą serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.

- Serduszko Antosia to tykająca bomba. Ile ma czasu? Nie wiem. Ale wiem, że muszę walczyć o życie Antosia już teraz! Kocham go, mojego maleńkiego synka i nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym spełniają się wszystkie najczarniejsze myśli. Kocham go... Kocham jego zapach i każdy jego uśmiech. Kocham wszystko, co jest z nim związane. Gdy mi go zabraknie... Umrze z Nim część mnie... Śniadanie straci swój smak... Spacer zmieni swój rytm... Sen bez buziaka od synka nie będzie snem... Gdy go zabraknie... pęknie moje serce i runie świat! – pisze na portalu Sandra, mama Antosia.