Zakres prac jest imponujący. Jednak roboty nie będą podobno bardzo uciążliwe. Ruszył remont „małej obwodnicy Zamościa”

„Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na krótkich odcinkach i będzie związana z robotami szybko postępującymi i swoim zakresem nie będzie istotnie wpływała na istniejącą organizację ruchu” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie zamojskiego magistratu. „Utrudnienia w ruchu będą związane z krótkotrwałym zajęciem jednego pasa ruchu oraz pobocza i chodników”.

Czyli, jak rozumiemy, prace będą wykonywane w taki sposób, żeby było to jak najmniej uciążliwe dla kierowców. Oby tak się stało. Ulica Dzieci Zamojszczyzny nazywana jest „małą obwodnicą Zamościa”. Tędy jeżdżą najczęściej tiry, samochody dostawcze oraz osobówki jadące od strony Lublina i Krasnegostawu m.in. do Biłgoraja. Niestety, ów trakt jest pełen wertepów i wybojów.

To się ma zmienić. Prace remontowe właśnie ruszyły. Obejmą 5-kilometrowy odcinek owej „małej obwodnicy” na odcinku od ul. 1 Maja do granic miasta na ul. Szczebrzeskiej. Roboty potrwają aż do sierpnia 2023 r.