Zamość. Metafora walki żywiołów, potęgi świata i tajemnicy życia

Oliwia Cieniuch (urodzona w 2004 r. w Zamościu) jest maturzystką z klasy lingwistycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Fotografuje od czasu gdy uczęszczała jeszcze do szkoły podstawowej.

Droga jaką wybrała młoda fotografka nie jest łatwa. „Fotografie Oliwii Cieniuch zaliczyć można do dziedziny tzw. fotografii wrażliwej. Emocje jakie towarzyszą Autorce w procesie z rejestracji, dostrzec możemy na jej pracach” – czytamy dalej w opisie wystawy. „Metafizyczna relacja twórcy z otaczającym światem uwidacznia się w obrazach i odsłania głębsze konteksty. Zobaczymy na nich powtarzający się element drogi, wędrówki i przejścia. Być może do miejsc tajemniczych i magicznych, czy na pewno zawsze szczęśliwych - tego nie wiemy. Dramat rozgrywający się na fotografiach nie jest jednoznaczny. Kłębiące się chmury w zderzeniu z czystym niebem i unoszące się mgły budzą niepokój tego co odległe i nieodkryte. To raczej metafora walki żywiołów, potęgi świata i tajemnicy ludzkiego życia”.