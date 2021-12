Zamość. Potrzebne są nowe pomysły. Bez nich oddział dziecięcy nie powstanie

- Walczyłem, robiłem co się tylko w tej sprawie dało – zapewniał w czwartek (9 grudnia) Mariusz Paszko, prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. - Ostatnio ogłosiliśmy także konkurs na podmiot medyczny, który mógłby zapewnić opiekę lekarzy na oddziale pediatrycznym. Jego rozstrzygnięcie nastąpi wprawdzie 10 grudnia, ale... nikt się dotychczas nie zgłosił. Nie ma co się łudzić, że to się zmieni. Bo lekarzy pediatrów brakuje.

Zarząd ZSN jeszcze w czerwcu zapowiadał, że zostaną podjęte działania, które przywrócą funkcjonowanie oddziału pediatrycznego. Lekarzom oferowano nawet 4 do 5 tys. zł za dwudniowe dyżury. Bez skutku. Kilka tygodni temu zmieniono taktykę.

Postawiono na podmioty medyczne, którym zaproponowano 110 tys. zł (miesięcznego ryczałtu) za zapewnienie opieki na oddziale dziecięcym. Ogłoszono konkurs w tej sprawie. Oferowano nie tylko pieniądze, ale także sprzęt, bazę lokalową, a nawet obsadę pielęgniarską. Nic to nie dało. Do czwartku (9 grudnia), żaden podmiot się nie zgłosił. Co dalej?