Zamość: Włamał się do hostelu żeby usmażyć sobie jajecznicę. Po wszystkim wyszedł. Na drugi dzień wrócił naładować telefon

Pod koniec ubiegłego tygodnia zamojscy policjanci zatrzymali 38-latka, który włamał się do jednego z zamojskich hosteli. Pochodzący z Jaworzna mężczyzna w godzinach nocnych po wepchnięciu do wewnątrz okna, wszedł do pomieszczenia magazynowego, a następnie do kuchni. Pod nieobecność pracowników, spokojnie i bez pośpiechu zrobił sobie śniadanie.

– Po zjedzeniu jajecznicy, którą usmażył na miejscu, wykorzystując tą samą drogę oddalił się w nieznanym kierunku. Niedługo później 38-latek wszedł do hostelu głównym wejściem. Pozostawił w nim swój telefon, aby naładować baterię. Jak się okazało, był w Zamościu przejazdem – informuje st. asp. Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.