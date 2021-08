„Zdrajcy”, „Będziecie siedzieć”. Pracownicy zamojskiego sanepidu już wcześniej zetknęli się z hejtem

- Po tym co się stało w Zamościu taką całodobową ochroną zostały objęte wszystkie mobilne punkty szczepień w kraju – zapewnia Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.

- Ważne w tym przypadku jest oczywiście nie tylko mienie – dodaje Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik KMP w Zamościu. - Funkcjonariusze dbają także o bezpieczeństwo osób pracujących w takich punktach oraz tych, którzy się tam szczepią. Szczególnym nadzorem został objęty także budynek zamojskiego sanepidu.

Jest nam bardzo przykro

Niestety powodów takich działań jest wiele. Budynek sanepidu przy ul. Peowiaków został po raz pierwszy zdewastowany przez nieznanych sprawców jeszcze we wrześniu ub. roku. Na jego elewacji pojawiły się wówczas duże, wykonane farbą napisy. W pamięci pracowników tej instytucji utkwiła treść kilku z nich. Mogli przeczytać np., że w tym budynku pracują zdrajcy oraz, że owi zdrajcy „będą siedzieć”. Słowo pandemia zostało zamienione natomiast na „plandemia”. Co ciekawe, obok namalowano także znak „Polski Walczącej” – co już zupełnie wydaje się absurdalne.