Zmarła Jadwiga Piotrowicz - nauczycielka, dziennikarka, Lublinianka Roku Kuriera Lubelskiego 2008

- Była z nami zawsze, spełniała swe marzenia o pracy w szkole, cieszyła się tym, że może uczyć młodzież, przekazywać im swoją rozległą wiedzę piekarską, cukierniczą, kucharską - poinformował Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie

Była nauczycielką młodych piekarzy i cukierników, prezeską Lubelskiego Klastra Branży Spożywczej. Jej działalność skupiała się na promowaniu lubelskiej żywności. Prowadziła kursy i zapraszała na nie np. kobiety z kół gospodyń wiejskich.

- Całe moje życie to szkoła i dobro rzemieślników - mówiła Jadwiga Piotrowicz, po wygranej tytułu Lublinianki Roku Kuriera Lubelskiego w 2008 roku. - Jestem zszokowana. Kiedy patrzę na moje współtowarzyszki w plebiscycie, to myślę: one naprawdę coś w życiu zrobiły, a ja?! Ja nie zasługuję... - zwierzała się skromnie Kurierowi, ale to właśnie na nią najliczniej głosowali Czytelnicy.

- Odeszła od nas kobieta dobra, prawdziwie dobra - zakończył smutną informację Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie